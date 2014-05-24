Правозащитники о ситуации в Крыму: процветают насилие и дискриминация

Правозащитники обеспокоены положением крымских татар, живущих в аннексированном РФ Крыму: на них оказывают давление, чтобы заставить их отказаться от украинского гражданства, а высший представительский орган крымских татар - Меджлис, находится под угрозой роспуска. По их данным, насилие и дискриминация против крымскотатарского народа возрастают.

Об этом заявили в международной правозащитной организации Amnesty International, пишет УНИАН.

"Несмотря на заверения, сделанные де-факто незаконными властями Крыма в защиту прав крымских татар, с момента аннексии полуострова Россией в марте этого года, крымскотатарская община сталкивается с растущим насилием и дискриминацией", - сказал Джон Дальхузен, директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

При этом он добавил, что российская власть разрешила вооруженным группам, которые стоят за некоторыми жестокими нападениями на крымских татар, свободно действовать в Крыму.

"Они отчуждают крымских татар путем преследования крымскотатарских лидеров, угрожая распустить их высший представительный орган и ограничивая их право на свободу собраний и выражения", - добавил правозащитник.

"До 7000 крымских татар уже покинули Крым. Те, кто остался, встают перед выбором, которому не позавидуешь, - отказаться от своего украинского гражданства и принять российское, или стать "иностранцем" у себя на родине", - резюмировал Дальхузен.

Кроме вышесказанного добавим, что по словам координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, в оккупированном Россией Крыму процесс отказа от гражданства РФ превратился в механизм выявления и преследования крымчан, не лояльных Москве.

Напомним, ранее одному из лидеров крымских татар - Мустафе Джемилеву сообщили о запрете на его въезд в Крым сроком на 5 лет.

Позже лидеру Меджлиса Рефату Чубарову в прокуратуре аннексированного РФ Крыма, куда ранее его вызывали, назначенная Кремлем прокурор Наталья Поклонская объявила предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности. Она заявила, что если эта деятельность будет продолжаться, то Меджлис ликвидируют.