От субботы до субботы. Сигналы Ахметова, рычаги Путина, крах коммунизма в Украине

24 мая 2014, 16:29

Провокации террористов и громкие заявления России: главное за неделю.

Евгений Магда

 Самый богатый гражданин Украины Ринат Ахметов выступил против самопровозглашенной Донецкой народной республики. АТО дает ее участникам болезненные уроки. Россия стремится влиять на развитие событий в нашей стране с помощью разнообразных рычагов. КПУ переживает самый сложный период за последние двадцать лет.

Сепаратисты с террористическими замашками, активизировавшиеся на Донбассе, получили влиятельного противника. Ринат Ахметов в видеообращении осудил действия ДНР и подчеркнул, что Донецкая область может быть процветающей только в составе единой Украины. При этом Ринат Леонидович призвал к предупредительной акции, вылившейся в гудки предприятий и клаксонов автомобилей.

Вряд ли Ахметов не понимает, что определенность в его политической позиции появилась с заметным опозданием, и одних звуков сигналов будет недостаточно для восстановления влияния в регионе. Куда важнее выглядит его позиция в деле проведения президентских выборов на Донбассе.

Если Ринату Ахметову приходится за ошибки платить капитализацией предприятий, то участникам АТО – жизнями и здоровьем. На уходящей неделе разгром блокпоста под Волновахой стал самым трагическим эпизодом в новейшей истории украинских Вооруженных Сил, а представители батальона "Донбасс" дорого заплатили за утечку информации об их перемещении. Террористы в регионе, наводненном российским оружием, не собираются заключать перемирие, словно пытаясь доказать Кремлю собственную необходимость и значимость. Эти амбиции продолжают дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и угрожать проведению президентских выборов в регионе.

Российское руководство, тем временем, куда громче выступает за уплату суммы в 3,5 миллиарда долларов за поставленный "Нафтогазу Украины" газ, чем демонстрирует готовность принять ЛНР и ДНР в лоно матушки-России. Владимир Путин, упирая на свои благие намерения, в очередной раз отдал приказ об отводе российских войск от границ с Украиной, и те только с третьей попытки прислушались к своему главнокомандующему.

Властелин Кремля утверждает, что РФ уважительно отнесется к выбору украинского народа 25 мая, не забыв упомянуть, что считает легитимным президентом Виктора Януковича. Впрочем, это не самое яркое заявление из Москвы: Дмитрий Медведев сказал, что РФ никогда не гарантировала территориальную целостность Украины, чем заставил усомниться в статусе России как одного из ведущих игроков мировой политики.

Верховная Рада после продолжительной политической борьбы приняла "Меморандум мира и взаимопонимания", из которого были удалены пункты о приостановке антитеррористической операции и обеспечении внеблокового статуса Украины. Во время обсуждения документа новыми гранями засверкала восходящая политическая звезда Вадима Новинского, которого некоторые коллеги-парламентарии уже видят во главе фракции "регионалов". Вадим Владиславович не только богат и набожен, но и проталкивает выгодные России инициативы. Куда конструктивнее Новинского оказался первый президент Леонид Кравчук, призвавший Верховную Раду к самороспуску.

Финишная прямая агитационной кампании на выборах президента прошла без особых потрясений. Кандидаты с микроскопическими рейтингами формально отказывались от участия в борьбе за булаву, фавориты обменивались уколами, так и не проведя дебаты в студии навязчиво гостеприимного Савика Шустера.

В положении хуже губернаторского оказался Петр Симоненко, недавно отказавшийся от участия в президентской кампании. Против возглавляемой им партии ополчились и.о. президента Александр Турчинов и Министерство юстиции, а решившая покинуть ряды коммунистической фракции мажоритарщица Оксана Калетник поставила под угрозу существование КПУ в парламенте. Спасти левую партию может разве что осознание властью того факта, что ее запрет на фоне нынешней экономической ситуации поможет всплеску леворадикальных движений в освободившемся политическом сегменте.

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