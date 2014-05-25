Братья Кличко час простояли в очереди, чтобы проголосовать на выборах

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. Кроме того, в Киеве избирают городского голову и депутатов Киевсовета. Кандидат в мэры, лидер УДАРа Виталий Кличко пришел голосовать с женой Наталией и братом Владимиром.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УДАРа сообщает УНИАН.

Семья Кличко больше часа стояла в очереди на избирательном участке. В течение этого времени Кличко общался с киевлянами и обсуждал неотложные проблемы столицы.

"Надеюсь, что сегодня мы поставим точку в избирательной кампании, и в первом туре будет понятно, кто станет президентом. От вертикали власти зависит стабилизация ситуации в стране. Поэтому сегодняшний день крайне важен", - сказал Кличко в комментарии журналистам.

Ранее "Главред" сообщал, что премьер Арсений Яценюк с женой тоже постоял в очереди на выборах.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: nbnews.com.ua