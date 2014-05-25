К резиденции Ахметова в Донецке пришли вооруженные люди в масках

К воротам резиденции бизнесмена Рината Ахметова в Донецке подошли несколько десятков человек в масках и с автоматическим оружием.

К резиденции подъезжают новые машины, из них выходят вооруженные люди в бронежилетах, пишет "Остров".

У входа в качестве баррикады поставили маршрутный автобус. Никаких действий пришедшие пока не предпринимают.

В то же время, участники митинга сепаратистов, которые выдвинулись к резиденции Ахметова из центра Донецка с намерениями разгромить ее, еще в пути - они идут пешей колонной.