В СНБО заявили: украинцы ответили террористам рекордной явкой на выборах

Заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар заявила, что из всех регионов поступает информация о рекордной явке избирателей на внеочередных выборах президента Украины. В то же время Сюмар считает, что высокая явка - это ответ украинцев внешней агрессии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В наиболее проблемных - в Донецкой и Луганской (областях - ред.) - открыты более тысячи участков. В некоторых районах, в частности Доброполье, Сватово, нет ни одного неработающего участка. Хотя террористы ставили задачу полностью сорвать выборы на востоке", - пишет заместитель секретаря СНБО.

В то же время Сюмар заявила, что высокая явка - это ответ украинцев внешней агрессии.

"Высокая явка - это ответ украинцев тем, кто последние три месяца, не жалея никаких ресурсов, пытался сделать из Украины "failed state" и добиться внешнего управления. Ответ убедительный", - отметила она.

Кроме вышесказанного напомним, что, по данным ЦИК, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 составила больше 17%.

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