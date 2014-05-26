Первые результаты выборов: Порошенко набирает 50,56%

В ЦИК обнародованы первые результаты подсчета голосов: после обработки 0,1% электронных бюллетеней лидирует Петр Порошенко – 50,56%.

Об этом сообщает УНИАН.

На втором месте идет Юлия Тимошенко - 18,13%.

Третье место у Олега Ляшко с 11,03%, четвертое – у Анатолия Гриценко - 5,48%. Пятый - Сергей Тигипко – 4,84%.

Напомним, согласно данным всех экзит-полов, лидером президентских выборов стал Петр Порошенко – он набирает более 50% голосов.

С большим отрывом за ним следует Юлия Тимошенко. Третье место занял Олег Ляшко.