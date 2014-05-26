Глава МИД рассказал о международной оценке выборов в Украине

Выборы президента Украины показали, что украинский народ завоевал свою свободу и подтвердил свое желание жить в европейской стране.

Об этом заявил глава МИД Андрей Дещица в интервью ТСН.

"Мы уже получили первые оценки этих выборов. И практически все они подтверждают то, что выборы прошли демократично", - сказал Дещица.

Также он прокомментировал будущие перестановки чиновников новым президентом, которым, вероятно, станет Петр Порошенко.

"Я думаю, что он является государственником и серьезным политиком, и такие переговоры он должен проводить, потому что должен думать о своих людях и своей команде", - отметил дипломат.

Также он прокомментировал освобождение террористов, которые прикрывались удостоверениями журналистов российского канала LifeNews.

Дещица отметил, что Украина не могла не отреагировать на просьбы, поступающие со стороны ОБСЕ и ООН, при этом он подчеркнул, что "мы не можем прогибаться, или выслушивать эти просьбы, если они являются безосновательными".

"Но мы должны оценивать реальную ситуацию и выступать с позиции, которая есть прежде всего в интересах государства", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, Дещица заявил, что Украина не признает бандитских образований на Востоке, так называемые ДНР и ЛНР, одна из которых уже заявила об открытии "посольства" в Москве на базе ЛДПР.

Дещица подчеркнул, что это неофициально и не требует реакции МИД: "Мы не собираемся реагировать на их действия или заявления, потому что тем самым мы придаем им больше внимания. Они просто преступники и к ним нужно так относиться".

На замечание о том, что Россия приютила у себя украинских боевиков Дещица сказал: "То, что делает Россия, не всегда требует реагирования".