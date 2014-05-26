Выборы президента: аванс для Порошенко, будущее Тимошенко и главный сюрприз

26 мая 2014, 10:06

Главная задача - разрешение ситуации на Востоке Украины.

Петр Порошенко

Подсчет результатов голосования за нового президента в разгаре, но данные экзит-полов уже позволяют подвести основные итоги волеизъявления украинцев.

Впервые с 1991 года выборы президента прошли в один тур. Хотя Петру Порошенко и не удалось повторить рекорд Леонида Кравчука, набравшего тогда более 60%, его победа является достаточно убедительной. Он получил почти впятеро больше голосов, чем его ближайший конкурент. Выбор украинцев в пользу скорейшей стабилизации ситуации в стране выглядит однозначным. Высокий уровень политизированности общества, как следствие Майдана, и военная агрессия со стороны России оказали на избирателей мощное мобилизационное воздействие. Новому главе государства предстоит оправдывать выданный высокий кредит доверия буквально с первых дней вступления в должность. Ситуация на Востоке, куда Петр Порошенко собирается нанести свой первый визит после инаугурации, требует немедленного разрешения.

Впервые в истории независимой Украины выборы прошли не на всей территории страны. Лишь чуть больше шести тысяч избирателей аннексированного Крыма смогли проголосовать за нового президента в надежде, что он вернет полуостров в состав Украины. Волеизъявление в Донецкой и Луганской областях, отмечавшееся рекордно высокой явкой на нескольких последних выборах, на этот раз можно считать символическим. Голосование прошло лишь на четверти территории Донбасса, где из более чем 4 миллионов избирателей своим правом голоса смогли воспользоваться лишь несколько сотен тысяч. Фактически руководство новообразованной "Новороссии" выполнило задачу по срыву выборов, предоставив Кремлю возможность говорить о "частичной легитимности" новоизбранного президента.

Стоит отметить, что низкую явку на Донбассе с лихвой компенсировали избиратели других регионов, в которых в очередях за бюллетенем порой приходилось выстаивать по несколько часов. Особенно напряженной ситуация была в столице и нескольких областных центрах, где одновременно с президентскими проводили еще и местные выборы. Предусмотренная законом численность членов избиркомов явно не справлялась с двойной нагрузкой. Пожалуй, это была основная проблема дня голосования. В целом же волеизъявление прошло с минимальными нарушениями во всех регионах, за исключением двух восточных областей. Нет сомнений в том, что результаты выборов будут признаны мировым сообществом, делегировавшим на них рекордное число наблюдателей.

Финишировавшая второй Юлия Тимошенко впервые не продемонстрировала характерного для нее электорального рывка. Прогнозы социологов, которые ранее часто ошибались в оценке ее результатов в день голосования, на этот раз оправдались. Дважды серебряный призер президентской гонки сейчас вновь не стоит перед выбором - поддержать нового главу государства или уйти в оппозицию. Еще в ходе кампании она успела пообещать, что никогда не объединится с Петром Порошенко из-за "разных идеологических подходов". И от предлагаемой им премьерской должности тоже отказалась. Ее "поздравительные" слова Порошенко о том, что он имеет все возможности остановить войну на Востоке, следует расценивать как пункт номер один оппозиционной программы, которая начнет звучать уже с завтрашнего дня. Следующий шанс для Тимошенко – парламентские выборы, и наверняка она сделает все, чтобы приблизить дату их проведения. Парламентско-президентское государственное устройство предоставляет ей возможность вернуться на высокие позиции в большой политике.

Сюрпризом нынешних выборов стало третье место в президентском забеге Олега Ляшко. Два года назад его Радикальная партия на парламентских выборах набрала чуть больше 1%, поэтому нынешний результат является серьезным шагом вперед. Голосование за Олега Ляшко в определенной степени можно считать фиксацией достаточно высокого общественного запроса на "украинского Жириновского" вкупе с реакцией на отмену в бюллетене графы "против всех" тех, кто не нашел "своего" кандидата. Да и его вылазки в горячие точки Донбасса не остались незамеченными избирателями. Досрочные парламентские выборы могут стать для радикалов Ляшко звездным часом.

Четвертое место Анатолия Гриценко – очевидно, дань военному времени и умению лидера Гражданской позиции убедительно критиковать действия силовиков на Востоке в целом, и и.о. Верховного главнокомандующего в частности. Советы "настоящего полковника" Гриценко, предлагавшего свою кандидатуру на руководящие должности всех возможных силовых ведомств, не были услышаны представителями новой власти, но выглядели вполне разумными для сотен тысяч украинцев, наблюдающих затянувшуюся до неприличия АТО. Конвертировать нынешний успех в высокие показатели на парламентских выборах "первый непроходной" сможет лишь в случае сохранения напряженности в восточных регионах.

Поражение общенационального масштаба 25 мая потерпели выдвиженцы Партии регионов и дезертировавшие из нее политики. Результат Михаила Добкина не превысил статистической погрешности. А спрыгнувший с "регионального" поезда в последний момент Сергей Тигипко стартует в деле возрождения "Сильной Украины" с довольно низкой позиции в 3-4% – на грани преодоления проходного барьера в парламент. За завоевание донбасского электорального резерва развернется серьезная борьба.

Победа в первом туре для Петра Порошенко - не столько показатель признания, сколько аванс на будущее, который ему предстоит отработать в ближайшее время. Времени на раскачку у него нет, а "медовый месяц" с избирателями пройдет в условиях серьезного внешнего давления с Востока и под жестким контролем менее удачливых конкурентов на президентских выборах. Во многом от его первых действий будет зависеть, удастся ли ему избежать навязываемой войны на два фронта.

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