ЦИК обработала 94% протоколов: у Порошенко - 54,45%

Центральная избирательная комиссия обработала 94,01% протоколов в электронном виде.

Согласно последним данным, кандидат в президенты Петр Порошенко получил 54,45% голосов.

Его ближайший соперник - Юлия Тимошенко получила 12,88% голосов избирателей.

На третьем месте избирательной гонки держится Олег Ляшко с 8,38% голосов. За Анатолия Гриценко проголосовали 5,45%, а за Сергея Тигипко - 5,27%.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".