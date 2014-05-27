АТО в Донецке продолжается: опубликованы новые фото

В понедельник, 26 мая, террористы из батальона "Восток" попытались захватить международный аэропорт в Донецке, оборудовав в нем свои огневые точки. После предупреждения силы антитеррористической операции перешли в наступление и начали уничтожать боевиков.

В результате огнем штурмовиков и боевых вертолетов часть террористов была уничтожена на территории аэропорта, еще часть – во время бегства на КамАЗе, которых накрыли ракетами воздух-земля.

Силы АТО высадили десант и приступили к поквартальной "зачистке" Донецка. Силовиков прикрывали снайперы спецназа, вооруженные дальнобойными винтовками. Были уничтожены десятки террористов.

По последним данным, которые сообщил замначальника отдела департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник в судебный морг, в судмедэкспертизы за последние сутки доставлено 36 тел погибших, среди них есть и мирные жители – три человека, убитых возле железнодорожного вокзала и на площади Ленина. По его словам, более 30 раненых находятся в различных медицинских учреждениях Донецка.

Кроме того, боевики разграбили и подожгли дворец спорта "Дружба" в Донецке.

В то же время местные СМИ сообщают, что число уничтоженных террористов может быть значительно больше официальной цифры. В лесопосадке возле Донецкого аэропорта много раненых и мертвых боевиков, которых террористы не могут забрать из-за снайперского огня.