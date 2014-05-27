Мэрами Херсона и Черновцов стали кандидаты от "Батькивщины"

В воскресенье, 25 мая, параллельно с выборами президента Украины в ряде областных центров прошли местные выборы.

Во вторник, 27 мая, Херсонский теризбирком подсчитал 100% протоколов участковых избиркомов и установил результаты выборов херсонского городского главы. Мэром стал глава местной облорганизации "Батькивщины" Владимир Миколаенко.

За него проголосовали 49072 избирателя, или 35,93% от числа пришедших на избирательные участки херсонцев, сообщает издание Херсон-online.

На втором месте - Игорь Семенчев, за которого проголосовали почти 13% избирателей. Далее идут Вячеслав Яременко - 12,50%, Алексей Урсуленко - 8, 96, Станислав Путилов - 8,02%, Зоя Бережная - 5,48%, Алексей Рыбаков - 2,86%

В Черновцах городским головой стал 36-летний Алексей Каспрук, выдвинутый Черновицкой горорганизацией "Батькивщины", сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

За него отдали голоса 62 572 избирателяй, - говорится в сообщении мэрии.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одессе мэром стал регионал Геннадий Труханов. На выборах мэров в Николаеве побеждает экс-регионал, в Сумах – кандидат от "Батькивщины".

В Киеве уверенно лидирует Виталий Кличко.

Фото: khersonline.net