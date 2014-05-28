Наблюдатели из России считают выборы президента Украины честными и прозрачными

Двести российских наблюдателей признали, что выборы президента в Украине были честными и прозрачными.

Эта группа, организованная Михаилом Ходорковским, единственная из России, которая присутствовала на участках, передает ТСН.

Официальная же Москва тем временем не решила, признавать нового президента Украины или нет.

Менее чем за сутки после обещания Сергея Лаврова уважать украинский выбор, в Совете Федерации раздаются голоса о нелегитимности нового президента.

"То, как выборы были назначены и организованы, не позволяет нам говорить о легитимности избранного президента, учитывая, что страна сейчас находится в условиях гражданской войны", - казал Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров вслед за президентом требует немедленного прекращения антитеррористической операции на востоке Украины. Он угрожает: если армия не остановится, покоя на Донбассе не будет.

Язык ультиматумов постепенно изучает и Украина. В ответ на угрозу прекратить поставки, если деньги за газ не поступят до пятницы, Арсений Яценюк выдвигает свои требования: подписать документы о снижении цены до четверга и вернуть топливо стоимостью в миллиард долларов, которое Россия забрала через "Черноморнефтегаз" в Крыму. Иначе - Стокгольмский суд.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, поздравит ли тот Петра Порошенко с победой на выборах в Украине.

Видео: ТСН.