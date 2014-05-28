СМИ рассказали, чем воюют на Донбассе: от охотничьего ружья до тяжелых истребителей

Террористы и силовики, сражающиеся на Донбассе, мало чем различаются в вооружении. Боевики так называемой "Донецкой народной республики" вооружались не только путем захвата горотделов милиции и СБУ, а и военных частей.

Об этом рассказали военные эксперты, пишет "Сегодня".

Различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки Драгунова, пистолет Стечкина и ручные гранаты – лишь малая часть арсенала боевиков "ДНР".

"Сейчас "спецназ" самопровозглашенных республик вооружен амуницией со складов СБУ. Ведь в областных управлениях находились отряды спецподразделения "Альфа", в чьих оружейках хранилась все необходимое для проведения спецопераций. И это не только оружие скрытого ношения, а и тяжелое вооружение и даже амуниция для проведения спецопераций под водой", - рассказывает бывший сотрудник одного из областных спецподразделений.

Судя по всему, в одной из воинских частей боевикам удалось "конфисковать" БТР, а в Славянске – несколько боевых машин десанта. Сторонники "ДНР" не только обзавелись "броней", но и средствами для уничтожения скопления живой силы и бронетехники. Например, почти у каждого третьего боевика можно наблюдать как РПГ, так и реактивную штурмовую гранату.

Также эксперт не исключает возможности, что некоторые виды оружия попали в руки сторонников "ДНР" в виде "гуманитарной" помощи из соседних стран.

Например, в Славянске боевики в открытую демонстрировали у себя наличие переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

"Хочется верить, что украинская разведка – не дураки, и зная о предстоящих захватах частей успели вывезти подобные образцы вооружения, - не без иронии рассказывает бывший военный. – Однако, в интернете было множество фотографий с крыши Донецкого аэропорта, где один из боевиков "ДНР" охотно демонстрировал автоматический гранатомет "Пламя". Подобная установка способна в считанные секунды буквально перепахать сотню квадратных метров".

В свою очередь, украинским военным есть, что противопоставить боевикам "ДНР". Как видно на примере последних дней, в активной фазе АТО украинские военные начали использовать штурмовую авиацию.

В штурме Донецкого аэропорта пара Су-25 выбивала террористов из здания при помощи неуправляемых авиационных ракет. Те же боеприпасы использовали и винтокрылые машины Ми-24, а при помощи Ми-8 высаживался десант спецназа.

Стоит также отметить, в небе над Донецком был замечен истребитель МиГ-29, однако раскраска истребителя говорит о том, что он принадлежит к украинской авиационной группе высшего пилотажа "Соколы". По всей видимости, сверхманевренные истребители только этой группы хоть как-то "на ходу" и способны выполнять боевые задачи. Безусловно, подобный козырь может стать решающим, ведь в противовес украинской авиации у террористов есть только "Игла", которая представляет серьезную опасность лишь для вертолетов.

"Антитеррористические силы, должны действовать быстро и решительно, - заявляет эксперт. – За счет численного преимущества необходимо отрезать каждую группу точными ударами. Фактически, сейчас вооружение бойца АТО и боевика "ДНР" – ничем не отличаются. Однако, украинские силовики имеют постоянный доступ к боеприпасам, техники и авиации, а у спецназа на вооружении могут состоять вещи, которым позавидовал бы сам Джеймс Бонд. А вот у боевиков "ДНР" ограниченное количество патронов и припасов".

Боевики "ДНР" имеют в своем распоряжении: автоматический гранатометный комплекс; несколько единиц БТР и БМД; большое количество реактивных штурмовых гранат и РПГ; большое количество различных модификаций АК с подствольниками; РПК – ручной пулемет Калашникова; снайперские винтовки Драгунова; несколько противотанковых ружей; большое количество ручных гранат; пистолеты, ножи, охотничьи ружья

Силовики АТО воюют: штурмовая авиация Су-25; истребители МиГ-29 и тяжелые истребители Су-27,Су-30; десантно-штурмовой вертолет Ми-24 и Ми-8; БТРы; боевые машины десанта и пехоты; снайперские винтовки; РПК; АК различных модификаций; ручные гранаты, РПГ и РШГ,пистолеты Форт, Фора, Макарова; спецснаряжение: приборы ночного видения, пуленепробиваемые щиты и т.д.