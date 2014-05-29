Совбез ООН: Россия не ответила, кого ее боевики "защищают" на Донбассе

29 мая 2014, 03:01

Россия осудила выборы и требует прекратить АТО.

Чуркин не стал отвечать на украинские вопросы

 На заседании Совета безопасности ООН постпред России Виталий Чуркин требовал прекратить АТО на Донбассе и критиковал президентские выборы в Украине, но не смог ответить на вопрос представителя нашей страны о том, что делают боевики из РФ на востоке Украины.

Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, в частности, заявил, что в нашей стране состоялись легитимные президентские выборы, несмотря на попытку вооруженных террористов сорвать их, сообщает Еспресо TV.

"25 мая народ подтвердил готовность защищать Украину от внешних угроз, свое стремление к европейскому будущему, а также против российской агрессии. Кроме того, жители всех регионов Украины, включая оккупированный Крым, приняли участие в выборах", - сказал дипломат.

Также он выразил надежду на то, что выборы помогут разрешить сложную ситуацию. "Важно, чтобы результаты выборов привели к развенчанию антиукраинской пропаганды. Все украинские ультраправые кандидаты получили минимум поддержки", - отметил Сергеев.

"Президент (Петр Порошенко - ред.) сообщил о поездке на Донбасс сразу после инаугурации. Это означает, что голос людей на востоке Украины будет услышан, если он будет мирным", - заверил он.

Вместе с тем, Сергеев напомнил, что на Донбассе действуют боевики, в том числе, чеченцы и так называемые казаки, которые не скрывают, что прибыли из РФ. "Мы не получили объяснения от России, что боевики-чеченцы делают в Украине. Эти люди говорят, что прибыли из России защищать интересы. Чьи интересы они будут защищать? Православных славян?" - удивился он.

В свою очередь, Чуркин пытался критиковать выборы в Украине. "Нельзя не признать, что прошедшие выборы не были в полном смысле свободными и демократическими", - заявил он.

По мнению Чуркина, консолидация украинского населения "во многом достигалась за счет шельмования и терроризирования целых регионов страны и разнузданной антироссийской пропаганды". При этом о лжи российской пропаганды он не сказал ни слова.

Сергеев, отвечая на эти слова, спросил Чуркина, что делают 40 грузовиков с вооруженными людьми (часть которых прорвалась через границу с территории РФ - ред.) в Украине? Почему Россия не останавливает проникновение вооруженных людей в Украине со своей стороны? Кто дал право гражданам России - Гиркину (террористу "Стрелку") и другим представлять жителей Донбасса?

"Поставьте все себе вопрос - что бы сделали вы, если бы граждане другой страны появились в вашей стране и начали создавать республики?" - спросил Сергеев.

Чуркин ответа на вопрос не дал, а заявил, что  не будет отвечать на "набор фактов и псевдофактов от украинского представителя" . И попытался перевести диалог в русло нерешенных проблем Крыма, которые, по мнению представителя РФ, должна решать именно Украина.

На пассаж о Крыме Сергеев ответил, что это украинская территория, "и мы будем говорить о его возвращении".

После этого Чуркин заявил, что Киев не будет диктовать Москве условия переговоров, и идти они будут по широкой программе. "Россия поможет вам, если вы будет принимать правильные решения", - сказал он.

Также  российский постпред успел обвинить украинскую сторону в нарушении свободы слова и пытках журналистов Lifenews, обвинил украинских военных в гибели итальянского репортера и его водителя вследствие минометного обстрела. Досталось и представителям стран-членов Совбеза ООН.

"На Востоке Украины гибнут десятки людей, а СБ ООН говорит, что киевская власть проявляет сдержанность" , - высказал свои претензии Чуркин, не упомянув об атаках боевиков против мирного населения и того, что многие убитые - террористы, погибшие в боях.

После этого председательствующий призвал прекратить диалог и закрыл заседание Совбеза ООН.

Вместе с тем, во время заседания свою поддержку Украине и победителю президентской гонки Петру Порошенко выразили почти все члены Совбеза. Воздержался Китай, сторону наблюдателя приняла Аргентина.

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