Саакашвили посоветовал Порошенко: иметь дело с Путиным лучше с помощью Запада

Выборы президента Украины остаются в фокусе внимания ведущих мировых СМИ. Избрав Петра Порошенко в первом туре, украинцы сделали лучший выбор из всех кандидатов, учитывая текущие проблемы, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Именно об этом он пишет в своей статье для The Wall Street Journal, сообщает Inopressa.ru

"В Украине прошли президентские выборы в условиях необъявленной, но очень интенсивной войны в ее восточном регионе, спровоцированной Россией с помощью ее приспешников", - напомнил Саакашвили.

"Я знал избранного президента Порошенко с конца 1980-х годов, когда мы вместе изучали международные отношения в Киевском университете. Он был блестящим студентом и начал заниматься бизнесом еще во время учебы", - вспоминает Саакашвили, отмечая, что Порошенко, в том числе, открыл в студенческом общежитии видеосалон.

Но, в отличие от других украинских олигархов, которые никогда не считали его по-настоящему своим, он не смог получить доступ к природным ресурсам и сталелитейной промышленности Украины, подчеркивает автор статьи.

Саакашвили считает, что Порошенко абсолютно отвечает требованиям, предъявляемым к президенту, благодаря своему опыту государственного управления.

Помимо выполнения трудной задачи по восстановлению украинской экономики, Порошенко придется сдерживать русских и проводить через законодательные органы болезненные, но необходимые реформы, говорится в статье. Саакашвили отмечает как главную из них борьбу с коррупцией.

"Он сможет иметь дело с Россией только с помощью Запада. Недавно мы наблюдали масштабный международный парадокс: Россия слаба, но у нее хватает силы воли пускаться в политические авантюры. Запад гораздо сильнее, но не может прийти к единодушному ответу", - полагает автор статьи.

"Теперь у Запада есть новый шанс - у него есть партнер в лице законного президента Украины, очевидно, прозападного, но, по всеобщему признанию, умеренного", - утверждает политик.

"Москву следует поставить в известность о том, что дальнейшие посягательства на украинскую демократию приведут к... санкциям против нефтяного и газового секторов российской экономики. А если у России не получится конструктивно вести дела с новым украинским руководством, то это будет означать интенсификацию усилий Запада по подрыву контроля над властью самого Путина", - утверждает бывший грузинский президент.

Ранее "Главред" сообщал, что Саакашвили заявил по поводу ситуации в Украине и российского вмешательства: Путину "попалась слишком большая мышка, вряд ли он ее удержит".

Фото: nbnews.com.ua