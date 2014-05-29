США возмущены участием чеченских боевиков в боях на Донбассе

США обеспокоены информацией о гражданах России, особенно чеченцах, которые присоединяются к боевикам на востоке Украины.

Соответствующее заявление озвучила представитель Госдепа Дженнифер Псаки, передает украинская служба ВВС.

По ее словам, госсекретарь США Джон Керри провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил ему об обеспокоенности сообщениями об участии иностранных бойцов, в частности, чеченцев, в событиях на Донбассе.

Также Вашингтон призвал Москву прекратить поддержку сепаратистов в Украине, осудить их действия и призвать их сложить оружие.

Как сообщал "Главред", сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в Чечню начали прибывать тела погибших в Донецке боевиков.

Накануне один из лидеров донецких сепаратистов подтвердил, что после боев в Донецке были опознаны тела 33 убитых граждан России.

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