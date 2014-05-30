В подвале Донецкой ОГА боевики удерживают десятки пленных: сидят, как в карцере

В подвале захваченной Донецкой ОГА боевики удерживают заложников.

Об этом рассказал бывший депутат Ленинского райсовета Донецка Дмитрий Верзилов, сообщает Радио Свобода.

По его словам, 23 мая пьяные люди надели ему на голову мешок и задержали на несколько часов, хотя, как он уверяет, хотел просто пообщаться с представителями так называемой "Донецкой народной республики", которую Украина признала террористической организацией.

"Под первым этажом есть подвал. В подвале было очень темно, около 80 человек, весь подвал занят людьми. Люди сидят голодные, воды им не дают, как в карцере. Темно, страшно, на голову капает какая-то вода", - рассказывает Верзилов.

Он также говорит, что находился в плену несколько часов, а общение с террористами кардинально изменило его взгляды.

"Я думал, что действительно, как показывают по телевизору, в "ДНР" есть какая-то политическая позиция, есть программа, поэтому я шел. И увидел обычный бандитизм. А простые люди этого не знают", - говорит экс-депутат райсовета Донецка.

По словам Верзилова, часть заложников удерживают в ОГА для того, чтобы потом получить за них выкуп.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы, которые орудуют в Славянске, удерживают в плену около 40 человек.

видео: Радио Свобода.

