Мэр Мариуполя срочно госпитализирован

Мэр Мариуполя Юрий Хотлубей был срочно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Хотлубею предстоит оперативное лечение. На время его отсутствия обязанности мэра будет исполнять его первый заместитель Геннадий Митрофанов.

Напомним, мэр Мариуполя Юрий Хотлубей неоднократно организовывал акции в поддержку единства Украины и предупреждал жителей города о губительных последствиях сепаратизма.

16 мая он подписал с лидером мариупольских террористов Денисом Кузьменко меморандум о мире и порядке, согласно которому сепаратисты и террористы должны были отказаться от применения оружия и насилия в городе, а также захвата админзданий.