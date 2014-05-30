На Донбассе задержали "депутатов ДНР" с разведывательной аппаратурой

В ходе АТО на Донбассе силовики задержали четырех "депутатов" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", у которых были обнаружены устройства для ведения разведки.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, пишет УНИАН.

"В ходе специальных действий силовиков были задержаны четверо боевиков, которые называли себя "депутатами" "Донецкой народной республики", - отметил он.

При этом пресс-секретарь АТО подчеркнул, что у задержанных была выявлена аппаратура для ведения разведки и определения координат тех или иных объектов.

Кроме вышесказанного напомним, что 27 мая в Харькове сотрудники СБУ провели превентивное антитеррористическое мероприятие и задержали Ивана Лысенко, известного под прозвищем "Псих".

Сообщалось, что задержанный является одним руководителей террористов в Краматорске Донецкой области.