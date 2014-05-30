Украинских миротворцев могут вернуть из Африки для участия в АТО

В Генштабе допускают возвращение украинских миротворцев, задействованных в миссиях ООН, для участия в контртеррористической операции на востоке Украины.

Об этом заявил представитель Генштаба, полковник Андрей Ординович, передает УНИАН.

По его словам, вопрос возвращения миротворцев имеет политическую составляющую и зависит от решения президента - верховного главнокомандующего ВСУ, кроме того, необходимо будет достичь договоренности с ООН в этом вопросе.

"Мы этот вопрос отрабатываем... Такой критической необходимости возвращать наши подразделения на данный момент нет", - сказал он.

Он также добавил, что план экстренного возвращения миротворцев уже разработан, и в случае дальнейшей эскалации насилия в восточных регионах Украины все 18 экипажей вертолетов будут отозваны из Африки.

"Если ситуация будет более угрожающей, будет эскалация и будет принято политическое решение, чтобы их вернуть, мы эту задачу выполним, в зависимости от того, как мы достигнем консенсуса с ООН", - сказал Ординович.

По его словам, на сегодня в различных миротворческих миссиях в мире задействованы 750 украинских военных.

Напомним, ООН отказалась отправить в Украину миротворцев.

Ранее Генсек ООН заявил, что для отправки в Украину миротворцев ООН нужен мандат организации - иначе военная помощь не предоставляется.