Украинские пограничники назвали границу с Россией "линией фронта"

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов заявил, что за последние две недели количество попыток террористов прорвать украинско-российскую границу увеличилось, и добавил, что в ведомстве считают ее "линией фронта".

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет УНИАН.

Астахов заявил, что несмотря на наличие признаков того, что российские войска продолжают постепенно отходить от украинской границы, в последние две недели на украинско-российской границе увеличилось количество попыток прорваться через границу.

"Фактически, мы ее считаем сейчас линией фронта, на которой почти ежедневно происходят вооруженные столкновения", - добавил он.

В то же время Астахов отметил, что ситуация очень напряженная, при этом Россия "или делает вид, что ничего не происходит на общей границе, или откровенно затягивает время для того, чтобы якобы разбираться в ситуации".

Помощник председателя Госпогранслужбы также подчеркнул, что решительных действий со своей стороны РФ не предпринимает.

Кроме того, он сообщил, что за минувшие сутки на украинской границе после проверки было оформлено более 31 тыс. граждан и более 8 тыс. транспортных средств.

"За сутки во въезде в Украину отказано 149 гражданам Российской Федерации, относительно которых у пограничников возникли подозрения, что они могут совершать неправомерные действия в Украине", - отметил Астахов.

Также он сказал, что продолжаются инженерные работы по обустройству государственной границы, в частности на восточном участке задействовано более 50 членов инженерной группы и более 90 единиц спецтехники.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Пентагоне подтвердили отвод значительного количества российских войск от украинской границы. Однако в пограничных регионах все еще остается несколько тысяч военнослужащих РФ.

Добави, 29 мая российские войска решили пока оставить у украинской границы. План отвода войск пересмотрен из-за ужесточения антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

В итоге отвод 15-тысячной группировки, о котором накануне президентских выборов в Украине заявил Президент РФ Владимир Путин, осуществлен не в полной мере.