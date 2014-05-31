Мандат Порошенко серьезнее, чем у всех его предшественников - посол США

Результаты выборов президента дали Петру Порошенко серьезный мандат от имени всей Украины.

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью ZN.UA.

"Его мандат сегодня выглядит солиднее, чем у его предшественников на посту президента Украины, поскольку избран он уже в первом туре. Порошенко очень четко изъяснялся во время своей избирательной кампании, в чем будет состоять его повестка дня, если его изберут", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что результат выборов говорит о том, что жители всех регионов Украины хотят двигаться вперед как единое целое.

"Основываясь на всем этом, я соглашусь с мнением, что это действительно были самые важные выборы в современной истории Украины", - сказала Пайетт.

"Прежде всего, это первые в истории независимой Украины президентские выборы, происходившие в условиях, когда под угрозой оказалось единство страны. В условиях, когда представители России, включая министра иностранных дел РФ, говорили об угрозе гражданской войны в Украине. Для украинского народа эти выборы были возможностью заставить услышать его, украинского народа, мнение. И месседж, прозвучавший на этих выборах, состоит в том, что украинский народ с Востока и Запада, Севера и Юга страны хочет двигаться вперед как единое целое", - добавил он.

Напомним, по результатам выборов президента Украины Петр Порошенко набрал 54,7% голосов и победил уже в первом туре.