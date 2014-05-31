Новые подробности ночного боя пограничников с террористами: истребитель и минометы

Пограничный пост в Луганской области атаковали около 80 боевиков, вооруженных минометами и гранатометами.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Ночной бой продолжался около шести часов. В результате столкновения были ранены трое пограничников, еще один – контужен.

Во время атаки на отдел пограничной службы "Дьяково" по украинцам было сделано 50 минометных выстрелов, работали снайпера.

В ответ пограничники применили оружие на поражение и вызвали подкрепление: мото-маневренные группы и авиацию – был привлечен штурмовик Су-27.

"Несмотря на вооруженные нападения на государственной границе продолжают нести службу пограничные наряды. За счет резервов увеличена плотность прикрытия потенциально опасных направлений", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Атаки на отделы пограничной службы могли осуществляться с целью отвлечения сил Госпогранслужбы и АТО для переправки средств террора на других направлениях. Кроме того, руководство Госпогранслужбы приняло решение о формировании дополнительных сил для действий на направлениях отделов пограничной службы "Дмитровка", "Дьяково", "Свердловск", "Бирюково", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар рассказал, что пограничников атаковали боевики "Беса" (Игоря Безлера).