США и Европа обсуждают новые жесткие санкции против России

США готовят новые консультации со своими европейскими союзниками относительно третьего уровня санкций против России.

Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт в интервью ZN.UA.

По его словам, и США, и Европе очень важно продолжать оказывать давление на Россию.

"Что касается возможной следующей волны санкций, то нам необходимо провести консультации с нашими европейскими союзниками в ближайшее время", - сказал дипломат.

Пайетт также добавил, что на следующей неделе президент США Барак Обама будет в Европе с визитом, и будет проводить такие консультаций.

По его словам, санкции, введенные против России, "уже сыграли и продолжают играть свою роль".

"Они были одним из тех факторов, которые помогли провести выборы (президента Украины – прим. ред.) …достаточно успешно", - отметил посол.

Напомним, официальная встреча Обамы с Порошенко назначена на 4 июня – за три дня до планируемой инаугурации президента Украины.