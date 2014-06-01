Эксперт назвал способ борьбы с сепаратизмом в Украине

Для того, чтобы побороть сепаратизм в Украине, нужно действовать силовыми методами против боевиков, но отделить от них мирных, сочувствующих им граждан и проводить с ними переговоры.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Игорь Попов.

"В последние месяцы украинские силовики значительно повысили эффективность военных и полицейских операций (в рамках АТО - ред.). Но одними лишь силовыми методами преодолеть конфликт на Донбассе невозможно", - считает он.

"Международный опыт разных стран, от Северной Ирландии до Шри-Ланки, дает нам единственную возможную технологию борьбы с сепаратистами. Необходимо разделить боевиков, сепаратистов и сочувствующих им мирных граждан. С двумя последними категориями возможен и необходим политический диалог. В противном случае, боевики будут постоянно получать поддержку населения и пополнение в своих рядах", - отметил эксперт.

Напомним, ранее украинские власти неоднократно заявляли, что готовы е диалогу с населением Донбасса и других регионов страны, но не с вооруженными террористами.

Больше оценок политолога относительно ситуации в Украине читайте в статье "Главреда".