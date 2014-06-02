Эксперт объяснил значение визитов Порошенко на Запад: это хорошее начало

Визиты избранного президентом Петра Порошенко в Польшу и во Францию, и будущие встречи на высшем уровне с лидерами других стран - демонстрируют то внимание, которое мир сегодня уделяет Украине.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду".

"Зарубежные визиты такого уровня – это хорошее начало, поскольку демонстрируют то внимание, которое мир сегодня уделяет Украине, и важность новоизбранного президента", -подчеркнул эксперт.

По его словам, такие встречи перед инаугурацией позволят Порошенко лучше представлять себе и масштаб, и трудности, которые могут возникнуть на международном поле. "И первые шаги президента после инаугурации будут уже с учетом тех встреч и консультаций, которые состоятся на этой неделе", - считает Семиволос.

"Ключевыми сегодня являются вопросы безопасности и результативного завершения антитеррористической операции на востоке страны. И, очевидно, от этих встреч в значительной степени будет зависеть то, каким путем будут решаться эти проблемы" - говорит директор Центра ближневосточных исследований.

"Не думаю, что встреча Путина и Порошенко состоится. Ничто на данный момент не говорит о том, что она возможна. Разве что чисто формально. Иначе Порошенко должен быть готов, что потом, по возвращении в Украину, он должен будет дать четкое объяснение в случае, если его встреча с Путиным состоится. Даже чисто формальная, даже просто рукопожатие. Это будет основанием для того, чтобы часть людей обвинила его в предательстве. Он должен наперед думать о таких моментах", - подчеркнул Семиволос.

Напомним, что эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко в комментарии "Главреду" рассказал, чего ждать от встречи Порошенко с Обамой, и как Запад будет давить на Россию.