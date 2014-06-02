В МВД подсчитали: на Донбассе действуют до 10 тысяч террористов

На Донбассе действуют до 10 тысяч вооруженных террористов.

Такую оценку дал советник главы МВД Антон Геращенко, передают "Новости Донбасса".

"Моя личная оценка – это уже около 10 тысяч вооруженных бандитов и террористов", - заявил он.

При этом, по его мнению, "боевые качества этих террористов пока не слишком высоки".

Напомним, ранее советник главы МВД сообщал, что, по его данным, российские боевики за каждый день боевых действий на Донбассе получают около 300 долларов.

Стоит отметить, что, по данным организации Гражданская инициатива "Права справа", на Донбассе действует до 4,5 тысяч наемников из России - в часности, из Чечни и Дагестана.