Генерал о взрыве в Луганской ОГА: устроили боевики, не все умеют пользоваться ПЗРК

Вр.и.о. начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины, генерал-майор Александр Розмазнин заявил, что взрыв в здании захваченной террористами Луганской ОГА был вызван обстрелом из ПЗРК из здания облСБУ, в котором также находятся боевики.



"Сегодняшний случай с попаданием ракеты из ПЗРК в здание обладминистрации показывает, что не все умеют ими пользоваться", - сказал военный в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточнение ведущей о том, что информация о том, что взрыв устроили боевики, была опровергнута, Розмазнин сказал: "Нет. Они запустили ПЗРК с крыши здания СБУ Луганщины, и эта ракета сработала на тепло, которое выделяет кондиционер".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытались подбить из ПЗРК украинский самолет, но попали в окно здания облгосадминистрации.

Террористы же заявили о "бомбежке" со стороны украинской авиации и о пятерых погибших, среди которых, по их словам, так называемая "министр здравоохранения" так называемой ЛНР Наталья Архипова. Официального подтверждения эта информация не получила.



Вместе с тем, пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что взрыв в Луганской облгосадминистрации произошел внутри здания, обстрела извне, тем более, с самолета, не было.



Директор департамента здравоохранения Луганской обладминистрации Павел Малыш сообщил, что в результате взрыва погибло, по меньшей мере, 2 человека.

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