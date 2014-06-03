Пограничники рассказали, почему не могут прекратить проникновения террористов

Пограничники не могут серьезно осложнить проникновение террористических групп на территорию Украины.

Об этом заявил начальник пресс-службы ведомства Олег Слободян в эфире 5 канала, передает "РБК-Украина".

"В штате Государственной пограничной службы нет тяжелой техники и нет средств ведения огня и технических средств для того, чтобы противодействовать и на сто процентов не допускать проникновения на территорию Украины вооруженных организованных групп", - подчеркнул он.

Слободян отметил, что такая проблема возникла из-за принципов построения погранслужбы.

"Потому что мы строились и реформировались как правоохранительный орган европейского образца и отказались от военной составляющей. Поэтому сейчас мы контролируем участок границы, но создать реальный механизм и реальный барьер для того, чтобы исключить проникновение организованных террористических групп – к сожалению, мы не можем этого сделать", - заявил он.

Напомним, с начала марта на границах Украины пограничная служба задержала более 250 боевиков.

Вчера, 2 июня, с раннего утра до поздней ночи в Луганске пограничники вели бой с бандой из около 500 террористов – боевики напали на погранотряд с тяжелым вооружением: гранатометами и минометами.