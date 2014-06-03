Газовая агрессия Путина против Украины вернется ему бумерангом - западные СМИ

3 июня 2014, 11:47

Путин отлично понимает последствия западных санкций, и пытается найти приемлемый для себя выход.

Путин - "мышь на балу у слонов"

Президент России Владимир Путин прекрасно осознает последствия западных санкций против российской экономики и ищет выход из создавшегося положения.

Об этом говорится в статье обозревателя Forbes Чипа Реджистера, передает "Инопресса".

"Быстро выяснилось, что 3% мирового ВВП, приходящиеся на долю России, могут быть и будут заблокированы совокупными 50% США и ЕС", - подчеркнул обозреватель.

При этом журналист отметил и главное отличие в могуществе СССР и нынешней России.

"В сравнении с СССР, корнем могущества России не является военная мощь. Сегодня эту роль выполняет энергетика. Щелкнув выключателем, Путин может остановить приток энергии на большую часть Украины и примерно половину Европы. Это кажется неплохим стратегическим рычагом давления, пока не становится ясно, что подобное действие мгновенно вернется бумерангом, нанеся серьезный ущерб российской нефтяной экономике, и, возможно, вызовет дальнейшие санкции Запада", - говорится в статье.

Реджистер подчеркнул, что самое разрушительное оружие России, как и во времена холодной войны, обладает свойством "взаимно гарантированного уничтожения", однако на этот раз РФ уготована роль "игрока среднего веса, зажатого внутри высокоинтегрированной региональной и мировой экономики".

В качестве примера он привел переговоры между Россией и Украиной по газу в Берлине: 30 мая Киев перечислил "Газпрому" 786 млн долларов в качестве первой уплаты для погашения задолженности.

"Деньги заставили Путина отступить. Хотя "Газпром" и утверждает, что Украина по-прежнему должна ему миллиарды (вплоть до 5 млрд, если верить русским), он согласился подавать газ до 9 июня", - отметил автор.

Главный вопрос – цена будущих поставок. На данный момент Украина платит около 286 долларов за тысячу кубометров, но Россия требует почти вдвое больше: 485 долларов.

"Однако есть ряд причин, по которым решение будет вскоре найдено, а новая цена будет значительно ниже запрашиваемой Россией", - предсказал он.

"Путину прекрасно известно, какие последствия для его страны имеют санкции, и он ищет выход. Возможно, еще более важной для него является способность Запада препятствовать попаданию в Россию технологий разработки нефтяных и газовых месторождений, а также притоку капиталов в случае, если кризис продолжится", - подчеркнул обозреватель.

В этой связи автор не видит ничего удивительного в сообщениях об отводе российских войск от границы с Украиной. Более того, по его информации, среди трейдеров ходят слухи о том, что вскоре будет заключено соглашение, минимизирующее риски для рынков.

Если Путин пойдет "на мировую" прямо сейчас, в Украине сохранится политический бардак с разобщенным правительством, выгодный России, а Кремль приступит к нормализации отношений с Западом.

"Разумеется, это далеко не все, чего он хотел, отправляясь после февральской Олимпиады в Сочи в крестовый поход для восстановления величия России. Это никак не вернуло величественность имперской России или мощь СССР. Но это все, на что он способен, будучи мышью на балу слонов", - резюмировал обозреватель. 

Напомним, ранее некоторые западные лидеры, в частности, президент США Барак Обама и королева Великобритании Елизавета ІІ, категорически отказались встречаться и фотографироваться с Путиным во время торжеств во Франции.

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