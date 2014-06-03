Украина подала на Россию в Европейский суд: за оккупацию Крыма и воровство газа

Премьер Арсений Яценюк заявил в Верховной Раде, что Украина подала в Европейский суд по правам человека два иска – за оккупацию Крыма и по ответственности Российской Федерации перед Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Также мы готовим иски, в том числе в органы государственной власти и управления Российской Федерации, за незаконный захват и ограбление Украины. За это надо будет отвечать", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что Генпрокуратура начала расследование в отношении украинской собственности в Крыму после оккупации Крыма Россией: "В рамках уголовного дела украинское правительство подает иск на сумму более чем 1 триллион гривен".

Он напомнил, что с 2005 года Россия заявляла, что якобы Украина ворует газ у России. "Сейчас я могу смело заявить: газ воруют россияне".

"Они украли у нас территорию, украли "Черноморнефтегаз", украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые находятся в Крыму", - добавил глава правительства.

Премьер заметил, что украинская сторона использует все возможные законные методы для того, чтобы привлечь Россию к суду: "Мы осознаем, что такие судебные процессы не проходят за месяц. Но такие судебные процессы будут иметь результаты".

Кстати, я отдельно скажу еще и по Крыму. Вы, наверное, помните дискуссию, которая была с 2005 года о том, что Российская Федерация заявляла, что якобы Украина крадет газ у России. Сейчас я могу смело заявить: газ воруют русские. Они у нас украли территорию, они у нас украли "Черноморнефтегаз", они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас находятся в Крыму. Так кто ворюги?"

Напомним, ранее в Минюсте оценили ущерб Украины от российской аннексии Крыма в 1 триллион 80 миллиардов гривен, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.