США и Европа слушают басни Путина, чтобы отсрочить жесткие санкции - западные СМИ

Необходимость введения жестких санкций против России западные лидеры маскируют тем, что выслушивают правдоподобные объяснения президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение выразил обозреватель Forbes Пол Грегори, передает "Инопресса".

"США и ЕС используют басни Путина, чтобы отсрочить жесткие санкции", - убежден журналист.

Также он напомнил, что Россия активно мешала проведению выборов в Украине, хотя и не решилась на прямое вторжение.

"Хотя Путин чинил помехи выборам в Украине 25 мая, не намерен признавать их результаты и стоит за вторжением российских "добровольцев", США и ЕС по-прежнему прячутся за фиговым листком правдоподобного отрицания и отсутствия убедительных доказательств, в то время как российская пропаганда обвиняет их (США и ЕС – прим. ред.) в украинской трагедии", - подчеркнул Грегори.

Журналист убежден: доказать участие России во "вторжении тысяч российских наемников в Украину" очень просто, однако "США и ЕС воздержались от жестких санкций, основываясь на уверениях известного лжеца" Путина.

По мнению Грегори, позиция Запада такова: "Давайте пригрозим жесткими санкциями, чтобы достойно выглядеть, но постараемся их не применять".

Напомним, сегодня, 4 июня, в Брюсселе стартовал саммит G7. Одним из главных вопросов встречи будут новые санкции против России.