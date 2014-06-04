США и Европа слушают басни Путина, чтобы отсрочить жесткие санкции - западные СМИ

Запад тщательно маскирует нежелание вводить жесткие санкции против России.
Необходимость введения жестких санкций против России западные лидеры маскируют тем, что выслушивают правдоподобные объяснения президента РФ Владимира Путина.
Такое мнение выразил обозреватель Forbes Пол Грегори, передает "Инопресса".
"США и ЕС используют басни Путина, чтобы отсрочить жесткие санкции", - убежден журналист.
Также он напомнил, что Россия активно мешала проведению выборов в Украине, хотя и не решилась на прямое вторжение.
"Хотя Путин чинил помехи выборам в Украине 25 мая, не намерен признавать их результаты и стоит за вторжением российских "добровольцев", США и ЕС по-прежнему прячутся за фиговым листком правдоподобного отрицания и отсутствия убедительных доказательств, в то время как российская пропаганда обвиняет их (США и ЕС – прим. ред.) в украинской трагедии", - подчеркнул Грегори.
Журналист убежден: доказать участие России во "вторжении тысяч российских наемников в Украину" очень просто, однако "США и ЕС воздержались от жестких санкций, основываясь на уверениях известного лжеца" Путина.
По мнению Грегори, позиция Запада такова: "Давайте пригрозим жесткими санкциями, чтобы достойно выглядеть, но постараемся их не применять".
Напомним, сегодня, 4 июня, в Брюсселе стартовал саммит G7. Одним из главных вопросов встречи будут новые санкции против России.