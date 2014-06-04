Порошенко и Путин во Франции увидятся, но отдельной встречи не будет

Во Франции новоизбранный президент Украины Петр Порошенко будет в одной группе с президентом РФ Владимиром Путиным, но их отдельная встреча не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Русская служба новостей".

"В ходе мемориальных мероприятий так или иначе лидеры будут в одной группе, поэтому нельзя исключать никаких контактов", – пояснил он.

В то же время Песков отказался говорить о рукопожатии Путина и Порошенко.

По словам пресс-секретаря, такого регламента не существует.

Напомним, 6 июня во Франции пройдут торжества по случаю 70-летия высадки союзников антигитлеровской коалиции в Нормандии, на которую приглашены, в частности, президент США Барак Обама, британский премьер Дэвид Кэмерон и королева Елизавета ІІ, а также новоизбранный президент Украины Петр Порошенко и лидер РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что визит Путина во Францию станет первой официальной поездкой российского лидера в Западную Европу с начала кризиса в Украине.

Напомним также, что сегодня в Варшаве состоялась встреча Порошенко и Обамы.