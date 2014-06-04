В Донецкой области террористы обстреляли пункт пропуска "Мариновка"

Ночью, 4 июня, неизвестные обстреляли пункт пропуска "Мариновка" в Донецкой области.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, около 02.35 на расстоянии 300 метров от пункта пропуска остановился автомобиль. Несколько человек, которые вышли из него, начали стрелять в направлении пункта пропуска. Неизвестные успели совершили несколько очередей из автоматического оружия. Пограничники сразу в ответ также открыли огонь. После этого нападавшие быстро скрылись, сообщили в ведомстве.

По данным службы, осматривая местность, пограничники на месте, откуда велась стрельба, обнаружили гильзы калибра 5,45 и 7,62 мм. Следы от выстрелов пограничники обнаружили на бетонных тетраподах, которые прикрывают подступы к пункту пропуска.

Напомним, в Луганске пограничники 2-3 июня отражали атаки боевиков. Во время штурмов уничтожены 9 террористов. Ранены 8 пограничников, причем четверо - тяжело.