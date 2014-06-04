Меркель предупредила Путина о санкциях: он должен повлиять на боевиков Донбасса

Германия готова "без колебаний" ужесточить санкции против России в связи с ситуацией на востоке Украины.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед началом саммита G7 в Брюсселе, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на Reuters.

По словам политика, отсутствие достаточного контроля границы (украинско-российской - ред.) позволяет проникать в Украину с российской территории боевикам, дестабилизирующим ситуацию.



"Если это не прекратится, мы без колебаний применим дополнительные санкции", - заявила Меркель.



"Принципиально важным является использование президентом Путиным своего влияния, чтобы заставить сепаратистов воздержаться от насилия и запугивания, сдать оружие и прекратить захват административных зданий", - добавила канцлер Германии.

Напомним, по информации военного эксперта Дмитрия Тымчука, с территории России и из Крыма готовится новый прорыв террористов на восток Украины.