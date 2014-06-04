Санкции Запада могут привести к бунту в окружении Путина и развалу России - Джемилев

Санкции Запада могут привести к бунту в окружении президента РФ Владимира Путина и, в дальнейшем, к развалу России.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Белсат", передает "Украинская правда".

При этом Джемилев отметил, что ждать освобождения Крыма не придется очень долго.

"Я говорил о том, что в 1979 году вы накладывали санкции после оккупации Афганистана, и нам пришлось 10 лет ждать, пока СССР распадется. Меня заверили, что сейчас время более динамичное. Десять лет это не протянется", - рассказал Джемилев.

Также он выразил мнение о том, что при президентстве Путина Россия не откажется от оккупации Крыма.

"Человек, который санкционировал эту оккупацию, он не отступит. Поэтому многие связывают надежду на ее конец со сменой власти в Кремле", - сказал он.

Джемилев также добавил, что в окружении Путина "не все в порядке"

"Мы же знаем, что не все в порядке в окружении Путина. Уже эти санкции дают о себе знать. Скорее всего, бунт произойдет внутри. Чем больше будет санкций, тем скорее эта развязка настанет", - добавил он.

При этом он заявил, что "если откровенно, то мы опасаемся распада России".

"Потому что это, все-таки, ядерная страна. Что может произойти в этой стране, это тоже вызывает опасение", - сказал Джемилев.

Напомним, ранее президент США Барак Обама предупредил Россию: "времена империй" давно закончились, и Вашингтон никогда не признает оккупации Крыма.