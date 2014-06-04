Порошенко о санкциях против России: это борьба не только за Украину

Вопрос введения новых санкций против РФ зависит не от Европы или Америки, а от России и того, прекратит ли она агрессию против Украины. В то же время, ЕС и США будут помогать нашей стране, в частности, ради мира и стабильности на европейском континенте.

Об этом заявил избранный президентом Украины Петр Порошенко на брифинге для прессы по результатам своего визита в Варшаву, пишет УНИАН.

"Я думаю, что это (введение новых санкций - ред.) зависит не от Европы и не от Америки. В значительной мере это зависит от России", - подчеркнул он.

По словам политика, если будет обеспечена деэскалация конфликта на востоке Украины, если будут определены пути возвращения Крыма Украине и будут урегулированы "другие болезненные точки, которые остались в отношениях между нашими странами", то, очевидно, вопрос дальнейших санкций против России подниматься не будет.

"Если будет наоборот, у нас будут вопросы эскалации конфликта, если больше и больше вооруженных людей со стороны России будут пересекать границу, если будут поступать со стороны России деньги, независимо от того, принадлежат они государству России или отдельным гражданам, которые временно находятся на территории Российской Федерации, – ЕС, США будут помогать Украине, чтобы обеспечить безопасность на континенте", - уверен он.

Порошенко подчеркнул, что речь не идет о конфликте между Россией и Украиной, речь идет о том, что сегодня никто не позволит создать прецедент существования так называемой гибридной войны или допустит нестабильность на континенте.

"Каждая страна ЕС сегодня понимает, что она не только борется за Украину, она борется за стабильность и безопасность на континенте. И именно это понимание очень облегчает выход из этой ситуации", - считает Порошенко.

Напомним, о новых возможных санкциях против России перед началом саммита G7 в Брюсселе предупредила канцлер Германии Ангела Меркель.