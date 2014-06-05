АТО на Донбассе: Амвросиевку полностью окружила Нацгвардия, террористы в панике - СМИ

Бойцы Национальной гвардии, участвующие в антитеррористической операции, окружили Амвросиевку Донецкой области, террористы в панике.

Об этом сообщают местные жители в Тwitter.

"Амвросиевку полностью окружила Нацгвардия, у нас кошмар, техника, снайпера, уже 6 ополченцев пропало, Донецк знает, но молчит", - пишут в соцсети.

Между тем, Игорь Савчук на страничке в Facebook опубликовал фото с места событий.

Напомним, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что город Красный Лиман, занятый силовиками 3 июня, практически полностью освобожден от террористов.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что силовики в Славянске хотят заблокировать террористов.

По информации спикера АТО Владислава Селезнева, силовики уничтожили склад боеприпасов террористов в Славянске.