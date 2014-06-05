Голова Царева дешевеет: гонорар за поимку сепаратиста будут уменьшать

Вознаграждение за поимку лишенного неприкосновенности нардепа Олега Царева и передаче его правоохранительным органам через каждые три дня будет уменьшаться на 20 тысяч долларов.

Об этом заявил руководитель Штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза, сообщает Укринформ.

"Я понимаю, что когда его (Царева. – Ред.) привезут, то реальная стоимость его будет 50-70 тысяч. Мы завысили цену этого господина. Но это делалось сознательно, чтобы патриоты могли заработать деньги за хорошие дела. Я еще раз отмечаю: мы не провоцируем и не пропагандируем продажу или покупку людей. Мы четко понимаем: если Царев будет задержан правоохранительными органами Украины – это шаг к стабилизации ситуации на Востоке. Пока есть такие господа как Царев, ситуация на Востоке не стабилизируется", – отметил Береза.

Он рассказал, что вознаграждение получит не тот, кто предоставит украинским правоохранителям информацию о местонахождении Царева, а тот, кто лично доставит его правоохранителям.

Ранее "Главред" сообщал, что в штабе нацзащиты объявили вознаграждение в 500 тыс. долл. за поимку Царева, которого Верховная Рада 3 июня лишила депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности и арест.

Генпрокуратура возбудила против Царева уголовное дело за преступления против территориальной целостности Украины.