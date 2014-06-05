Швейцария заморозила миллионы Януковича, а сына Азарова обвинили в отмывании денег в Австрии

Швейцарские банки заморозили деньги беглых украинских чиновников. Швейцария заявила о продвижении в расследовании дел против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, которые подозреваются в отмывании денег.

Об этом сообщил глава департамента международного права МИД Швейцарии Валентина Цельвегера, пишет Deutsche Welle.

В целом в Швейцарии по распоряжению властей и прокуратуры заблокировано 137 млн евро, которые хранятся на счетах экс-президента и его соратников.

Кроме того, против бывших украинских чиновников в настоящее время расследуется семь уголовных дел.

Глава департамента международного права МИД Швейцарии заявил, что учитывая сложившуюся в Украине ситуацию, а именно - "хроническую коррупцию", швейцарские банки теперь очень осторожно принимают украинские вклады.

Он также напомнил, что решение о замораживании активов Януковича и его соратников было принято еще 26 февраля 2014 г.

По его словам, что впервые блокирование счетов произошло так быстро. Такая поспешность нужна для того, чтобы сохранить информацию для следствия и деньги, чтобы вернуть их народу.

Между тем, австрийская прокуратура заподозрила сына бывшего премьера Украины Николая Азарова - Алексея в отмывании денег.

Как пишет издание Die Presse, расследование в отношении него ведется уже несколько месяцев. Подозрения связаны с деятельностью компании Garda.

Упомянутой компанией Garda, зарегистрированной в Вене, по информации Украинской правды до 2012 года руководила жена Азарова-младшего Лилия. Издание отмечало, что данная фирма является акционером производственно-коммерческого предприятия "Металлист", получившего в 2010 году на Украине господдержку в несколько миллионов гривен.

В начале 2014 года украинские СМИ также писали, что жена Азарова-младшего "является владелицей и руководителем целого ряда предприятий" на территории Австрии. О ее муже сообщалось, что он имеет вид на жительство в Австрии и владеет там особняком, отмечалось также, что он руководил фондом Sustainable Ukraine.

Алексей Азаров попал в число украинцев, в отношении которых после смены власти в республике были введены международные санкции, предусматривающие замораживание активов на территории ЕС. Позднее, по информации EUObserver, он обжаловал решение о санкциях в Европейском суде.