Успехи АТО: север Лугащины и Красный Лиман "зачищены" от террористов

Северная часть Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью освобождены от террористов.

Об этом заявил и.о. главы АП Сергей Пашинский, сообщает "Украинская правда".

"Первый огромный успех - полностью зачистили от террористов город Красный Лиман", - рассказал он.

"И сегодня после обеда в Красном Лимане появится гражданская администрация, которая будет налаживать жизнь. Мы также полностью локализовали ситуацию на севере Луганской области, в частности, 9 районов Луганской области на севере полностью под контролем Украинского государства", - отметил Пашинский.

В свою очередь и. о президента Александр Турчинов назначил Константина Матейченко вр. и. о. председателя Краснолиманской райадминистрации, о чем говорится в его указе "О мерах по созданию Краснолиманской районной государственной администрации Донецкой области".

Кабмину поручено подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по отмене решения об объединении Краснолиманского городского и Краснолиманского районного советов.

В указе отмечается, что он издан с целью повышения гарантий обеспечения жизнедеятельности, законности и правопорядка на территории Краснолиманского района.

Ранее "Главред" сообщал, что силовики заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.