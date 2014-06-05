Пограничники об атаках боевиков на границе с РФ: на защиту нужно бросить все силы Украины

Глава Госпогранслужбы Украины Николай Литвин прокомментировал нападения террористов на пограничников в граничащих с Россией Луганской и Донецкой областях, заявив, что сейчас на защиту границы нужно бросить все силы и средства страны.

Об этом говорится заявлении Литвина, сообщает Украинская правда.

"Проникновение в страну отрядов вооруженных террористов из Российской Федерации стало обыденной проблемой пограничников", - заявил глава ГПСУ.

При этом он подчеркнул, что на украинско-российской границе в пределах Луганской и Донецкой областей сложилась крайне сложная ситуация.

"Даже в эту минуту в пункте пропуска "Мариновка" наш личный состав ведет жестокий бой с террористами, которые атакуют пограничников с двух сторон: одна вооруженная банда напала с стороны российского пункта пропуска "Куйбышево", вторая - с территории Украины", - сообщил Литвин, отметив, что сейчас пограничная служба делала все для защиты границы Украины, однако ее возможности ограничены в силу объективных причин.

"Сейчас нужно сделать все для защиты границы нашего государства", - подчеркнул глава ГПСУ.

"Сегодня я еще раз призываю к тому, что надо немедленно осуществить комплекс мероприятий по обороне государственной границы имеющимися силовыми и правоохранительными ресурсами государства", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Госпогранслужбы Николай Литвин заявил, что в Донецкой и Луганской областях нет органов госвласти, правоохранительных и оборонных органов, поэтому только Пограничная служба охраняет и обороняет рубежи.

Видео: Державна прикордонна служба України