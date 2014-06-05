АТО в Красном Лимане: над управлением МВД и горсоветом подняли флаги Украины

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Красном Лимане Донецкой области, в котором силовики в рамках АТО борются с террористами, над городским управлением внутренних дел и горсоветом вновь поднят флаг Украины.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook, уточнив, что в городе приступило к патрулированию и несению службы спецподразделение МВД "Артемовск".

По его данным, оно укомплектовано только жителями Донецкой области.

"Главой районной администрации, по сути, послевоенным переходным руководителем района назначен уроженец этих мест, подполковник Константин Матейченко", - добавил Аваков.

При этом он подчеркнул, что в самое ближайшее время в городе будет восстановлено функционирование всех социальных служб и организаций.

"Можно будет вновь беспрепятственно получать пенсии и другие выплаты из госбюджета", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее стало известно, что в Красном Лимане Донецкой области в ходе спецоперации идет выявление террористов или тех, кто им помогал и принимал участие в диверсиях.

До этого и.о. главы АП Сергей Пашинский заявил, что северная часть Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью освобождены от террористов.

Кроме вышесказанного добавим, "Главред" сообщал, что силовики заявили об освобождении от террористов севера Донецкой области.