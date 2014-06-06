В МВД рассказали подробности боя на границе с Россией: уничтожены 16 террористов

Продолжает обрастать подробностями бой на пункте пропуска "Мариновка" в Донецкой области, где террористы атаковали украинских пограничников. Украинские силовики уничтожили 16 террористов.

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сказал в эфире "Шустер LIVE".

"Буквально за полчаса до передачи я говорил с начальником погранотряда. Нашими пограничниками захвачен БТР, на котором ехали террористы. С подбитого самолетом КамАЗа захвачен крупнокалиберный пулемет. В больнице города Снежное находятся 15 трупов боевиков. Один из трупов, по информации пограничников, был перевезен в Россию", - заявил советник министра.

"С нашей стороны 5 раненых. Я считаю, что это достойный счет. Это должно показать господам террористам из России, что те, которые придут в Украину, отсюда уже уедут в виде груза 200", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, что в Госпогранслужбе Украины заявили: в ходе боя в пункте пропуска "Мариновка" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля КамАЗ и 1 БТР террористов.

Фото: dpsu.gov.ua, видео: SavikShusterStudio