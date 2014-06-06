Яценюк просит ЕС быстрее подписать Соглашение об ассоциации: курс на Европу необратим

Премьер Арсений Яценюк подчеркивает, что экономическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС должна быть подписана как можно скорее.

Об этом он сказал сегодня в Верховной Раде, докладывая о 100 днях работы правительства, сообщает УНИАН.

"Наш курс на Европу необратим. Это курс политический, экономический, юридический, демократический, потому что Украина по своим ценностям является европейским государством", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что "подписание этого соглашения является первым шагом к тому, чтобы в перспективе Украина стала членом Европейского Союза".

Напомним, что 21 марта Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, в результате чего Киев получит почти 500 млн евро за год. Экономическая часть соглашения включает в себя положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

4 июня президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей заявил, что ЕС и Украина подпишут экономическую часть соглашения об ассоциации "не позднее" 27 июня.