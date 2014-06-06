Опубликовано видео с места боя на границе с Россией: подбитый БТР, горящий грузовик

В сети появилось видео, выложенное пресс-службой Госпогранслужбы Украины с места боя пограничников в районе пункта пропуска "Мариновка" Донецкой области.

На нем видно подбитый БТР террористов с надписью "батальон "Восток". Боевики пытались съехать с асфальтовой дороги, но грузовик "Урал" тоже был уничтожен и догорал в нескольких сотнях метрах от пункта пропуска и границы с Россией.

Напомним, что в Госпогранслужбе Украины заявили: в ходе боя в пункте пропуска "Мариновка" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля КамАЗ и 1 БТР террористов.

Также напомним, что, по словам советника главы МВД Антона Геращенко, уничтожены 16 наемников - в больнице города Снежное находятся 15 трупов боевиков. Один из трупов, по информации пограничников, был перевезен в Россию.

фото, видео: youtube.com