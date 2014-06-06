Болотов разрешил своим боевикам расстреливать "преступников" на месте - СМИ

"Глава" террористической организации "Луганская народная республика" Валерий Болотов приказал создать новое подразделение так называемого МВД и наделил его полномочиями убивать "преступников" на месте.

Об этом сообщили в "отделе по связям с общественностью МВД ЛНР", пишет "ОстроВ".

Террористы сообщили, что "они крайне обеспокоено увеличением уровня преступности на территории Луганщины".

При этом они добавили, что в регионе "участились случаи грабежей, разбойных нападений и фактов мародерства".

"Подобными преступлениями занимаются в основном граждане Украины, приехавшие к нам из других областей - Киевской, Львовской, Полтавской и ряда других", - заявляют боевики.

"Такие люди, как правило, являются либо провокаторами, либо сторонниками Майдана", - добавили они.

"Учитывая сложившуюся в области ситуацию, для защиты законных прав жителей края, а также для борьбы с бандитизмом и мародерством, согласно приказу "главы ЛНР" В.Болотова 17/2 от 01.06.2014 года сформировано подразделение быстрого реагирования, наделенное полномочиями ликвидации преступников на месте в соответствии с законами военного времени", - подчеркнули террористы.

Кроме вышесказанного напомним, что на на Донбассе с 15 апреля продолжается антитеррористическая операция, силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Карту освобожденных от боевиков территорий можно посмотреть здесь.