Порошенко кратко пообщался с Путиным в Нормандии: опубликовано фото

Сегодня, 6 июня, в Нормандии (Франция) новый президент Украины Петр Порошенко кратко и неформально пообщался с главой РФ Владимиром Путиными.

Об этом передает ABC News со ссылкой Associated Press, пишет Украинская правда.

Сообщается, что встреча произошла во время мероприятий по празднованию 70-й годовщины высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

СМИ уточняют, что общение произошло после фотографирования, когда большинство лидеров вошли в здание.

"Но Путин, Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель остались з дверью и пообщались втроем", уточнили журналисты.

Между тем, сотрудники СМИ не смогли услышать, о чем говорили лидеры. По их данным, беседа продлилась около минуты.

Ранее сообщалось, что в Нормандии сегодня отмечают 70-летие высадки союзников. На мероприятия были приглашены лидеры ведущих государст, и, в частности, новый президент Украины Петр Порошенко и глава РФ Владимир Путин.

Фото с мероприятий в Нормандии смотрите здесь.