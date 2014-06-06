Пограничники ждут повторной атаки террористов на границе с Россией в пункте пропуска "Мариновка".

Как заявил глава госпогранслужбы Николай Литвин, зафиксированы определенные перегруппировки подразделений и техники сепаратистов, которые свидетельствуют о подготовке к новым нападениям. В частности, "Мариновка" имеет очень уязвимое географическое расположение, сообщает ТСН.

"Ситуация на участке луганского, донецкого участка границы крайне сложная, каждый день мы выходим на боевые столкновения, и каждый день у нас нет простых будничных дней службы. Этот пункт пропуска ("Мариновка", - ред.) имеет свою специфику, что там открытая местность практически, и они начали обход. Я думаю, что сегодня еще будет продолжение всех этих действий, потому что идет перегруппировка там этих сил, и мы готовимся к последующим действиям", - сообщил Литвин.

Напомним, сейчас бойцы Луганского пограничного отряда, которые отражали 16-часовую атаку в Луганске, находятся в Киеве. В столице они отдохнут и вернутся нести службу на границе.

видео: ТСН.