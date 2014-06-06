Аваков о боевиках в Славянске: стреляли из церковного двора, рядом привязали заложников

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал об обстреле террористами в Славянске украинских силовиков, в результате которого один сотрудник МВД погиб, а двое были ранены.

"Славянск сегодня. Стодвадцатимиллиметровый миномет они (боевики - ред.) поставили в церковном дворе. И начали стрелять по нашим блокпостам. Для верности к деревьям вокруг минометной точки привязали заложников. Чтоб в ответ наши не стреляли", - написал Аваков в своем Facebook.

"В результате минометного обстрела один наш боец погиб, несколько человек получили ранения", - напомнил министр.

"В преддверье мирных переговоров (о которых говорил новоизбранный президент Украины Петр Порошенко - ред.), вариантов урегулирования на востоке страны и прочих элементов гражданского диалога, которые я поддерживаю, заранее оговорюсь и скажу свою позицию. Твари, стрелявшие сегодня таким образом, Бесы, Гиркины, Абверы и прочая нечисть для меня вне переговоров. Их нужно уничтожать, как бешеных собак", - добавил Аваков.

Напомним, в пятницу, 6 июня, террористы также сбили в Славянске украинский самолет.

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